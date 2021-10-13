В Екатеринбурге сохраняется тление очагов торфяника на площади 5,4 га

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Тление очагов торфяника в Екатеринбурге сохраняется на площади 5,4 га, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не зарегистрировали. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Работа на месте тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга продолжается. За прошедшие сутки огнеборцами потушено 1,6 га торфяника, на утро 13 октября сохраняется тление разрозненных очагов общей площадью 5,4 га", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что к проливке торфяника привлекли 73 человека и 16 единиц спецтехники. Для подачи воды к очагам тления пожарные проложили пять магистральных линий, а для закачки воды вглубь торфяных пластов используются специальные торфяные стволы.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области провело замеры концентраций вредных примесей в воздухе. "По результатам замеров превышение [нормы] не зарегистрировано", - добавили в ведомстве.

Сообщения о тлении торфяника в Екатеринбурге появились 11 октября, когда в городе появился смог. Площадь тления составила 120 га, открытого горения не было. Тление торфяников было локализовано на площади 7,8 га.