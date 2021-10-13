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Старшеклассник угрожал в соцсети напасть на школу в центре Москвы

Полиция проводит доследственную проверку, рассказал источник ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Полиция проводит проверку после угроз старшеклассника в соцсети напасть на школу в центре Москвы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"В полицию поступило заявление замдиректора одной из столичных школ в Тихвинском переулке. Она сообщила, что учащийся 11-го класса в соцсети угрожает напасть на школу", - сказал собеседник агентства.

Администрация школы провела с учеником беседу, он назвал свою угрозу плохой шуткой и объяснил ее "разговором о компьютерных играх с боевыми роботами". Полиция проводит доследственную проверку.

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