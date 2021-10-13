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Восемь человек пострадали в ДТП с трамваем и автобусом в Казани

На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи

КАЗАНЬ, 13 октября. /ТАСС/. ДТП с участием трамвая и маршрутного автобуса произошло в Казани, пострадали восемь человек, пассажиры получили травмы средней тяжести, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Татарстана.

"В результате ДТП на улице Декабристов пострадало восемь человек, из них пятеро с различными травмами доставляются в больницу бригадами скорой медицинской помощи. Еще троим медики оказали помощь на месте", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что в тяжелом состоянии пациентов нет, в основном пассажиры получили травмы средней тяжести. На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

Как рассказали в пресс-службе МВД Татарстана, автобус совершил столкновение с трамваем, который поворачивал направо. В результате столкновения трамвай сошел с рельсов и врезался в опору линии электропередачи. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
 

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