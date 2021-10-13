Суд арестовал управделами алтайского губернатора по делу о должностных преступлениях

БАРНАУЛ, 13 октября. /ТАСС/. Управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края, которому 12 октября предъявили обвинение в совершении должностных преступлений с ущербом бюджету в размере 19 млн рублей, по решению Центрального районного суда Барнаула взяли под стражу. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

"По ходатайству следствия УФСБ России по Алтайскому краю судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края", - говорится в сообщении.

12 октября управляющему делами губернатора и правительства Алтайского края Андрею Степанову предъявили обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ "Использование должностных полномочий вопреки интересам службы" и ч. 1 ст. 286 УК "Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий".

По данным следствия, в 2016 году по инициативе управделами разработали проектно-сметную документацию по строительству гаража, получившую положительную оценку госэкспертизы. В результате аукциона определили подрядчика для выполнения работ, стоимость заключенного госконтракта составила более 80 млн рублей. Для снижения затрат заказчик совместно с подрядчиком решили изменить документацию, которая по итогам госэкспертизы получила отрицательную оценку. На тот момент подрядчик уже выполнил комплекс подготовительных работ, но оплату за них своевременно не получил, в связи с чем обратился в суд для возмещения затрат. В 2020 году управделами для исполнения решения суда и сокрытия факта срыва госконтракта из-за отрицательного заключения дал распоряжение предоставить за счет бюджетных средств субсидию в размере 19 млн рублей для оплаты исковых требований подрядчика.