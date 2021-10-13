В Новосибирске три больницы и 21 дом отключили от отопления из-за прорыва трубы

НОВОСИБИРСК, 13 октября. /ТАСС/. Три больницы и 21 дом отключили от теплоснабжения из-за прорыва трубопровода на улице семьи Шамшиных в Новосибирске. Под напором воды образовалась яма, в которую упали два автомобиля, сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании.

Ранее в социальных сетях распространили видео и фото обвалившегося грунта в Новосибирске. Две легковушки провалились в яму, наполовину оказавшись в воде.

"Из-за размыва грунта образовалась яма, что стало причиной ДТП. Ответственность компании застрахована, ущерб будет компенсирован автовладельцам. В настоящее время поврежденный участок отключен, в контуре отключения - 21 многоквартирный дом и три больницы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе предприятия отметили, что владельцы автомобилей пока не обращались в компанию.

В среду в Новосибирске наблюдается пасмурная погода, три градуса тепла.