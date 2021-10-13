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Неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожара в Тюмени, где пострадали дети

Идет доследственная проверка

ТЮМЕНЬ, 13 октября. /ТАСС/. Следователи проводят доследственную проферку по факту пожара в квартире, где пострадали трое детей. Одной из версий возникновения возгорания является неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

"Следователи СК организовали доследственную проверку по факту пожара, в котором пострадали малолетние дети. <...> Одна из версий возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем", - говорится в сообщении.

Возгорание произошло 13 октября примерно в 4 часа утра. В результате пожара пострадали трое малолетних мальчиков - 4, 6 и 8 лет, их госпитализировали в медучреждение с отравлением продуктами горения. Старший ребенок получил ожоги первой степени. Дети находились в доме одни, без присмотра родителей.

Следователи также выяснят, почему дети ночью были дома одни. По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение.

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