{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК завершил расследование дела редакторов студенческого издания Doxa

Защите для ознакомления вручили обвинительное заключение
© Альберт Дзень/ТАСС, архив

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении редакторов студенческого издания Doxa Армена Арамяна, Натальи Тышкевич, Аллы Гутниковой и Владимира Метелкина. Об этом ТАСС сообщили представители защиты обвиняемых.

"Следствие по делу завершено, защите для ознакомления вручено обвинительное заключение", - сказал адвокат Леонид Соловьев.

Защитник добавил, что после вручения копий обвинительного заключения дело будет направлено в суд. "Я предполагаю, что уже сегодня или в ближайшие дни дело будет направлено по существу в один из мировых судов Москвы", - сказал адвокат.

Он не смог прокомментировать текст обвинительного заключения, так как он содержит больше тысячи страниц, и на ознакомление с ним необходимо время.

Всем фигурантам предъявлено обвинение по ст. 151.2 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего"). Вину все четверо не признают. Они проходят по одному делу с главой штаба Алексея Навального Леонидом Волковым. По этому делу в феврале и марте велись допросы несовершеннолетних участников несогласованных акций в Москве, Петербурге, Самаре, Архангельске, Тобольске и других городах.

Теги
Россия
В Иркутске начальника отдела полиции и участкового подозревают в крупном мошенничестве
По версии следствия, в 2018 году у генерального директора одного из деревоперерабатывающих предприятий изъяли имущество, а за его возврат потребовали 3 млн рублей
Читать полностью