СК ходатайствует об аресте мужчины, ворвавшегося с оружием в отдел полиции в Москве

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ просит суд отправить в СИЗО мужчину, ворвавшегося с оружием на КПП отдела полиции на востоке Москвы. Об этом в среду ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Следствие ходатайствует об аресте мужчины, обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудника полиции. В ближайшее время фигуранту будет избрана мера пресечения", - сказала она.

Вечером 12 октября мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел на контрольно-пропускной пункт ОМВД России по району Преображенское и направил в сторону полицейских огнестрельное оружие. Его действия были своевременно пресечены, мужчину задержали, выстрелить он не успел. На допросе он пояснил, что хотел свести счеты с жизнью, при нем обнаружили предсмертную записку. Для оценки психического состояния задержанному будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Ему предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.