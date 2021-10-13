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Суд продлил домашний арест экс-главе района Ленобласти по делу о хищениях

Бывшего чиновника подозревают в мошенничестве на сумму более 1,5 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Суд в Петербурге продлил срок домашнего ареста бывшему главе Выборгского района Ленинградской области Геннадию Орлову, который подозревается в мошенничестве на сумму более 1,5 млрд рублей. Об этом сообщила в среду объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Санкт-Петербургский городской суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Геннадия Орлова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"), сроком по 11 декабря 2021 года, сохранив в полном объеме ранее установленные запреты", - говорится в сообщении.

Орлова задержали в октябре 2020 года. По версии следствия, глава администрации района совместно с бывшим главой комитета финансов района Александром Болучевским и неустановленными лицами с помощью документов, куда были внесены заведомо ложные сведения о проведении ремонта в зданиях в Выборге, перевели из бюджета района на счета подконтрольных юридических лиц более 700 млн рублей, а затем похитили эти деньги. Болучевский ранее был также задержан, в администрации района после этого сообщали, что его уволили, а часть похищенных денег экс-чиновнику якобы понадобилась для оплаты должности в мэрии Москвы. Орлова после задержания отправили в отставку.

Прокуратура ходатайствовала о заключении Орлова под стражу, заявив, что он связан с организованной преступной группой, причастной к похищениям людей и рейдерским захватам, а также пытается скрывать улики. Тем не менее суд оставил в силе изначальную меру пресечения в виде домашнего ареста, который ему продлили в ноябре и марте. Кроме того, в ноябре 2020 года в уголовное дело бывшего выборгского главы следователи добавили новый эпизод мошенничества на 800 млн рублей. Таким образом, сумма предполагаемых хищений превысила 1,5 млрд рублей. Своей вины Орлов не признает.

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