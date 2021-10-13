Дело о взятках экс-депутата заксобрания Петербурга Коваля передано в суд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Расследование по уголовным делам бывшего депутата петербургского заксобрания Романа Коваля, который подозревается в получении взяток, и его помощника Андрея Гришина завершили. Об этом сообщила в среду пресс-служба Следственного комитета России.

"Завершено расследование уголовных дел в отношении бывшего депутата Законодательного собрания города Санкт-Петербурга Романа Коваля и его помощника Андрея Гришина. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки", ч. 4 ст. 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2017-2020 годах Коваль через Гришина получил взятку в размере 10,6 млн рублей и автомобиля марки Audi Q7 стоимостью 6,2 млн рублей. Взамен депутат использовал свои полномочия, чтобы способствовать выделению субсидий на приобретение оборудования и материалов пяти городским учреждениям здравоохранения. Впоследствии все они заключили госконтракты с коммерческими компаниями, интересы которых представлял взяткодатель.

Аналогичный эпизод произошел в 2019 году, когда депутат при посредничестве своего помощника получил взятку в сумме 800 тыс. рублей от представителя частной компании и поспособствовал выделению субсидии на приобретение и монтаж лифтового оборудования одному из родильных домов Петербурга. С ним указанная компания впоследствии также заключила государственный контракт.

На полученный в качестве взятки автомобиль Audi Q7 и на имущество обвиняемых в общей сумме более 17 млн рублей наложили арест. Уголовные дела направили в суд для рассмотрения по существу.