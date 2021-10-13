Суд назначил два года ограничения свободы женщине за покушение на убийство сына в Самаре

САМАРА, 13 октября. /ТАСС/. Суд в Самаре приговорил к ограничению свободы на два году женщину, обвиняемую в покушении на убийство своего новорожденного ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

"Собранные следственными органами СУ СК России по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местной жительнице 1986 года рождения. Она признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка". Судом женщине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года", - говорится в сообщении.

Как сообщал ТАСС, 13 сентября 2020 года женщина самостоятельно родила ребенка в квартире. Затем она завернула его в одеяло и поместила в пакет, завязав при этом горловину, после чего убрала в шкаф. Новорожденного обнаружила родственница подозреваемой, она вызвала скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов. Ребенка доставили в больницу, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Со слов осужденной, она решила, что ребенок родился мертвым, сообщали в СК.