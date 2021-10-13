Суд допросит фигуранта "дела организации "Е.Н.О.Т." в закрытом режиме из-за гостайны

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Второй западный окружной военный суд решил допросить майора ФСБ Антона Барякшева по делу членов организации "Е.Н.О.Т." в закрытом режиме, поскольку в его показаниях могут содержаться сведения, составляющие гостайну. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил провести допрос Барякшева, заключившего ранее сделку со следствием, в закрытом режиме, поскольку сведения о методах работы, силах и средствах органов ФСБ составляют государственную тайну, в ходе допроса они могут быть упомянуты", - заявил судья Евгений Зубов, рассматривающий дело.

Как стало известно из материалов дела, два офицера ФСБ, Александр Мрищук и Антон Барякшев, обвиняются в создании преступной группы из числа участников общественной организации "Е.Н.О.Т." для совершения разбойных нападений и иных преступлений. Также на скамье подсудимых оказались члены "Е.Н.О.Т." Иван Коваленко, Алексей Коновалов, Михаил Максимов и Олег Очеретный. Все они не признают вину. Барякшев же вину полностью признал, заключил сделку со следствием и дал показания на остальных фигурантов дела. Дело Барякшева выделено в отдельное производство.

Сторона защиты прочих обвиняемых высказалась категорически против допроса Барякшева в закрытом режиме. "По нашим сведениям, следователь, его допрашивавший, также не имел допуска к гостайне", - сказал один из адвокатов. Судья же ответил, что обязан не допустить утечки секретных сведений в ходе процесса, а на ведение предварительного следствия он повлиять не мог.

По версии гособвинения, Мрищук и Барякшев, служившие во 2-м отделе службы контрразведывательного обеспечения объектов транспорта и связи УФСБ по Москве и Московской области, в декабре 2016 года с помощью участников организации устроили нападение на владельца склада в Москве, замаскировав свои действия под оперативно-разыскные мероприятия. У потерпевшего изъяли ряд ценностей, большую часть которых обвиняемые оставили себе. Также потерпевшими по делу проходят предприниматели Владимир и Александр Аристарховы, у которых фигуранты дела похитили контрафактные телефоны. Кроме того, Мрищук с подельниками участвовали в рейдерском захвате компании "Мираксбиофарма". Они избили кандидата на пост руководителя предприятия и угрожали его семье.

Защитники обвиняемых утверждают, что члены "Е.Н.О.Т." не занимались преступной деятельностью, а оказывали содействие правоохранителям. По словам адвоката одного из фигурантов Даны Адамовой, "Е.Н.О.Т." существовала задолго до начала сотрудничества с Мрищуком и Барякшевым, была создана как организация по военно-патриотическому воспитанию, а все потерпевшие по делу осуждены после оперативно-разыскных мероприятий с участием фигурантов дела и признаны виновными в ряде преступлений.