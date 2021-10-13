Следствие просит арестовать ректора "Шанинки" по делу Раковой

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Следствие требует отправить под арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") Сергея Зуева, который был задержан по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы, в который поступило соответствующее ходатайство следователя.

"В адрес Тверского районного суда города Москвы поступило ходатайство ГУ МВД России по Москве об избрании в отношении подозреваемого Сергея Зуева меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 декабря 2021 года", - сказали в суде.

Зуева подозревают в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Уголовное дело возбуждено по факту хищения путем мошенничества денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". По делу судом арестованы Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, Артур Стеценко, а также исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Никто из них вину не признает.