Свердловский облсуд рассмотрит дело устроившего стрельбу в мае в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Уголовное дело Сергея Болкова, который в мае 2021 года устроил стрельбу в Екатеринбурге, в результате чего пострадала девочка и сотрудник Росгвардии, поступило в Свердловский областной суд. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"В Свердловский областной суд поступило уголовное дело в отношении Сергея Болкова. Дело передано в производство судье Минееву Андрею Николаевичу. Дата рассмотрения еще не назначена", - говорится в сообщении.

Болкову предъявили обвинение по шести статьям УК РФ: по ст. 317 "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"; ч. 2 ст. 167 "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия"; ч. 1 ст. 119 "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"; ч. 2 ст. 213 "Хулиганство с применением оружия"; п. "г" ч. 2 ст. 127 "Незаконное лишение свободы с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия"; ч. 3 ст. 30, п. "а", "в", "е", "и" ч. 2 ст. 105 "Покушение на убийство двух или более лиц; малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии; совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений".

Следствие установило, что обвиняемый не только стрелял из окна дома, но и перед этим удерживал у себя в квартире своего соседа. Мужчина был пьян и угрожал соседу оружием и ножом. При этом он закрыл двери своей квартиры изнутри и начал стрелять внутри помещения. Когда стрелок отвлекся, потерпевший смог сбежать из квартиры. Далее обвиняемый начал стрелять из дома по машинам из хулиганских побуждений, вследствие чего ранил девятилетнего ребенка и сотрудника Росгвардии. При задержании подозреваемый начал стрелять в бойцов СОБРа, никто из них не пострадал.

Обвинямый выстрелами также повредил восемь автомобилей, здание и павильон, расположенные на улице Бородина. Собственникам поврежденного имущества причинили ущерб на сумму более 1,5 млн рублей.