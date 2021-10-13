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Информация о минировании школы в Истре оказалась ложной

Школа работает в штатном режиме

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Полицейские и кинологи обследовали здание школы в Истре после сообщения неизвестного о минировании учебного заведения. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Здание школы обследовано, никаких взрывчатых устройств и взрывных веществ не обнаружено. Школа работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что неизвестный оставил анонимное сообщение о том, что одна из школ в Истре Московской области заминирована. На место происшествия выезжали полицейские и кинологи. В настоящее время правоохранительные органы ищут оставившего сообщение.

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