Госавтоинспекция ищет устроившего дрифт у ТЦ "Европейский"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции проводят проверку видео, на котором водитель автомобиля устроил дрифт на тротуаре в центре Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщили в ГИБДД по Москве.

Ранее в сети появилось видео, на котором лихач на легковой иномарке дрифтовал около ТЦ "Европейский". При этом он создавал угрозу для окружающих пешеходов. "Проверяем видео, на котором водитель транспортного средства совершал маневры на тротуаре, создавая опасность для пешеходов", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД добавили, что по данному факту возбуждено административное расследование, личность правонарушителя устанавливается.