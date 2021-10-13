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Отравление контрафактным алкоголем в Оренбургской области

Число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 35

Еще три человека подключены к аппаратам ИВЛ
© Следственный комитет РФ/ТАСС

ОРЕНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Еще один человек погиб в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Общее число погибших возросло до 35, еще три человека по-прежнему подключены к аппаратам ИВЛ.

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Об этом рассказала ТАСС замминистра региональной и информационной политики области Инна Аверкова.

"Общее количество пострадавших от отравления суррогатами алкоголя не изменилось - 64. Из них 35 погибли. Один человек, находившийся ранее на ИВЛ, умер. Сегодня к аппаратам ИВЛ подключены три пациента", - рассказала она.

Ранее сообщалось о четырех пациентах, состояние которых оценивалось как критическое. На данный момент в стационарах продолжают лечение 16 человек, 13 наблюдаются амбулаторно.

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РоссияОренбургская областьОтравление контрафактным алкоголем в Оренбургской области
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