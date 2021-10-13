Суд в Минске оставил под стражей журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко

МИНСК, 13 октября. /ТАСС/. Суд Партизанского района Минска отказал в удовлетворении жалобы на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко. Данное решение районный суд Минска принял в среду, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Жалобу на постановление о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Геннадия Можейко оставить без удовлетворения", - отметила судья.

По ее словам, решение может быть обжаловано и опротестовано в Минский городской суд.

Правоохранительные органы Белоруссии до сих пор официально не сообщили о сути предъявляемых журналисту обвинений. Представитель защиты Можейко также не стала говорить об инкриминируемом ему обвинении, сославшись на подписку о неразглашении.

Газета "Комсомольская правда" в понедельник предположила, что следствие официально предъявило обвинение журналисту "КП в Беларуси" Геннадию Можейко по статьям белорусского УК "Разжигание социальной вражды или розни" и "Оскорбление представителя власти". Такой вывод издание сделало исходя из того, что журналист не вышел на свободу по истечении 10 суток. Согласно белорусским законам, обвинение должно быть предъявлено не позднее этого срока с момента задержания. Можейко был задержан 1 октября.

"Комсомольская правда" 5 октября сообщила о закрытии представительства в Минске. В официальном сообщении редколлегии издания отмечалось, что всем сотрудникам закрытого представительства будут выплачены компенсации или предложена работа в других офисах. МВД Белоруссии сообщало, что правоохранительные органы задержали журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко на территории республики после его возвращения из России 1 октября. До этого Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту kp.by.