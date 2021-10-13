Суд в Тюмени оставил в СИЗО еще на месяц мужчину, обвиняемого в растлении мальчика

ТЮМЕНЬ, 13 октября. /ТАСС/. Суд в Тюмени продлил заключение под стражей мужчине, обвиняемому в растлении 10-летнего мальчика. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

"Ленинский районный суд Тюмени продлил меру пресечения в виде заключения под стражу 39-летнему мужчине, обвиняемому в иных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", - говорится в сообщении.

Обвиняемый будет находиться в СИЗО до 8 ноября. По версии следствия, вечером 16 августа мужчина у входа в подвал дома на улице Стартовой в Тюмени заманил мальчика 2011 года рождения и совершил в отношении него действия сексуального характера.