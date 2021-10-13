За день до начала кинофестиваля в Эль-Гуне в Египте сгорел главный зал церемоний Plaza

КАИР, 13 октября. /ТАСС/. Сильный пожар произошел в среду в главном конференц-зале Plaza в курортном городе Эль-Гуна на Красном море, где в четверг вечером должно было состояться открытие пятого кинофестиваля.

Не менее 14 человек пострадали в результате пожара, сообщил официальный представитель Минздрава Египта Халед Мугахед.

По его словам, люди получили ожоги и отравление угарным газом. Несколько человек после оказания первой медицинской помощи были отпущены домой, остальным понадобилась госпитализация.

Пожарным удалось потушить открытое горение, идет заливка конструкций. Зданию, выполненному в виде возвышающихся над водой каменных лепестков лотоса, нанесен серьезный материальный ущерб. Полностью выгорела и красная ковровая дорожка, уже выложенная для прохода кинозвезд и известных в Египте и за его пределами представителей шоу-бизнеса.

Причины возгорания пока не установлены. Сейчас оргкомитет кинофестиваля принимает решение о судьбе фестиваля - пройдет ли он, несмотря ни на что, в намеченные сроки или будет перенесен. По данным некоторых СМИ, организаторы смотра намерены не отменять мероприятие.

Кинофестиваль в Эль-Гуне должен был пройти в этом году в пятый раз. Тематика фильмов связана с проблемами экологии и окружающей среды, а также дикой природой.