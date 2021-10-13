Профессор ВШЭ Архангельский выступит поручителем ректора "Шанинки" Зуева в суде

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Профессор ВШЭ и литературный критик Александр Архангельский выступит личным поручителем на заседании суда по избранию меры пресечения ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") Сергея Зуева. Об этом он сообщил ТАСС.

"Я давно знаю Сергея Зуева и уверен, что он непричастен ни к чему, в чем его подозревают. Считаю, что его привлекли к этому делу по надуманным основаниям, хотя материалов дела я не видел. Я выступлю поручителем за Сергея", - сказал он.

Зуева подозревают в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Уголовное дело возбуждено по факту хищения путем мошенничества денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". По делу судом арестованы экс-замминистра просвещения Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, Артур Стеценко, а также исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Никто из них вину не признает.

Ракова в октябре 2018 года заняла пост заместителя министра просвещения России. В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ об освобождении Раковой с этого поста по ее просьбе. Тогда же глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции сообщил о ее назначении вице-президентом кредитной организации, который курирует работу дивизиона "Цифровые образовательные платформы". С 4 октября она не работает в банке.