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Очаг африканской чумы свиней выявили в Челябинской области

Животных, умерших от этой болезни, обнаружили на территории личного подсобного хозяйства в городе Коркино, всего в очаге инфекции находятся 224 свиньи

ЧЕЛЯБИНСК, 13 октября. /ТАСС/. Специалисты зарегистрировали очаг африканской чумы свиней (АЧС) на территории личного подсобного хозяйства в городе Коркино Челябинской области, где от инфекции умерли шесть животных, говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской и Курганской областям.

"12 октября в городе Коркино Челябинской области на территории личного подсобного хозяйства зарегистрирован новый очаг АЧС, где пало шесть свиней. В очаге инфекции находятся 224 свиньи, в угрожаемой зоне - 458. Экспертиза, проведенная в ОГБУ "Увельская межрайонная ветеринарная лаборатория", подтвердила, что животные погибли от АЧС", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в зону, которой угрожает АЧС, входит территория радиусом 5 км от границ очага, включая Коркино и поселки Бектыш и Роза.

Предполагаемый источник возбудителя инфекции - непроваренные пищевые отходы. Ветеринарной службой Челябинской области проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение числа его разновидностей.

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