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Полиция проводит проверку видеозаписи с конфликтом пассажиров в вагоне метро в Москве

В ГУ МВД сообщили, что в полицию письменных заявлений от участников инцидента не поступало

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции проводят проверку после публикации в интернете видеоролика с записью конфликта между пассажирами в вагоне поезда на станции метро "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Сотрудниками полиции УВД на Московском метрополитене в ходе мониторинга интернет-ресурсов была выявлена видеозапись конфликта между пассажирами в вагоне электропоезда на станции метро "Текстильщики", имевшего место 12 октября, - сказали в пресс-службе. - В связи с публикацией видеоролика сотрудниками УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве проводится проверка".

В главке добавили, что по итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, в полицию письменных заявлений от участников инцидента не поступало. По предварительным данным, пострадавших нет.

В интернете накануне появилась видеозапись конфликта пассажиров вагона метро. Несколько агрессивно настроенных приезжих начали приставать к девушке в вагоне. За нее сразу вступился другой пассажир, а чуть позже и остальные люди, находившиеся рядом. Дебоширов в итоге удалось высадить из поезда на станции "Текстильщики". Там их ожидали сотрудники полиции.

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