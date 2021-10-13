Суд в Петербурге оставил блогера Хованского в СИЗО по делу об оправдании терроризма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд не стал изменять меру пресечения блогеру Юрию Хованскому, находящемуся в СИЗО по решению районного суда из-за обвинения в оправдании терроризма. Об этом сообщила в среду объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на постановление Куйбышевского районного суда г. Санкт-Петербурга о продлении срока содержания под стражей Юрию Хованскому, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма"). Апелляционная инстанция постановление районного суда оставила без изменения, жалобы - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Сам обвиняемый и защита просили о домашнем аресте. На заседании Хованский просил отметить, что он находится в СИЗО уже четыре месяца, а также то, что у него есть гражданская супруга, престарелые родители и постоянный источник дохода, так как он является самозанятым блогером. Прокурор просил оставить постановление районного суда в силе.

6 октября Куйбышевский районный суд Петербурга продлил Хованскому срок содержания в СИЗО до 8 ноября. Видеоблогер обвиняется в оправдании терроризма из-за исполнения песен про боевиков, устроивших теракт в московском театральном центре на Дубровке в 2002 году.