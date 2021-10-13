Директора сочинского санатория обвиняют в непередаче здравницы в собственность государства

СОЧИ, 13 октября. /ТАСС/. Прокуратура Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора санатория "Знание" Дмитрия Богданова. Его обвиняют в том, что в течение пяти лет он не передавал имущественный комплекс санатория в собственность Российской Федерации, несмотря на решение съезда делегатов Общероссийской общественной организации - общество "Знание" России, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Дмитрия Богданова арестовали 31 мая по подозрению в превышении полномочий, подробности дела в интересах следствия не разглашались. Позже его перевели под домашний арест, но повторно арестовали по новому делу о растрате.

"Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями руководителем организации, повлекшее причинение существенного вреда охраняемым законом интересам государства, а также тяжкие последствия". Уголовное дело возбудили по материалам проверки, проведенной прокуратурой", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что с июня 2016 года по 31 мая 2021-го Богданов, используя свои полномочия, вопреки решению съезда делегатов Общероссийской общественной организации - общество "Знание" России не передавал в собственность Российской Федерации 100% имущественного комплекса санатория и на протяжении пяти лет не заключал договор дарения. Тем самым он допустил преступное бездействие, что нанесло ущерб государству в размере более 8,2 млрд рублей.

Кроме того, без экономической обоснованности директор незаконно начислял себе премии в общей сумме свыше 14 млн рублей.

"После инициирования уголовного преследования санаторно-курортный комплекс передан государству. Прокуратура уголовное дело направила в Адлерский районный суд Сочи для рассмотрения по существу", - добавили в пресс-службе.