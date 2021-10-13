Суд в Петербурге приговорил музыканта к девяти годам колонии за насилие над детьми

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Кировский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к девяти годам колонии строгого режима рок-гитариста Станислава Жигулина по обвинению в растлении несовершеннолетних. Об этом сообщила в среду объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Кировский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Станислава Жигулина, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 134 ("Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста"), ч. 3 ст. 135 ("Развратные действия"), п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, два эпизода"), п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, пять эпизодов")", - говорится в сообщении.

Суд назначил Жигулину наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет в колонии строгого режима с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на 15 лет. Процесс проходил в закрытом режиме. Подсудимый вину признал, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Осужденному назначена принудительная мера медицинского характера в виде наблюдения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Кроме Жигулина, по уголовному делу о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении подростков в Санкт-Петербурге проходят еще три мужчины - Сергей Беликов, Сергей Поляк и Лев Степанов. Все они были задержаны 31 мая и 1 июня 2020 года. По данным следствия, с 2013 года их жертвами стали восемь подростков. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход расследования дела на личный контроль.