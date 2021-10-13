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Неизвестный устроил стрельбу около школы в Москве

Стрелок задержан, пострадавших нет
© Александр Щербак/ТАСС, архив

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Неизвестный устроил стрельбу около одной из школ на Ленинском проспекте в Москве. Преступник попытался скрыться, но был задержан. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Сотрудниками полиции задержан молодой человек, который стрелял из страйкбольного оружия в Москве. В результате инцидента пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в Москве неизвестный устроил стрельбу около школы на Ленинском проспекте. Предварительно, по его данным, стрельба велась из автомата. На месте ЧП работает ОМОН.

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