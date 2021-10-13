Бультерьер покусал двух детей и женщину в детском саду в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 13 октября. /ТАСС/. Бультерьер покусал двух детей и женщину на территории детского сада "Зоренька" в Архангельске, полиция начала проверку. Об этом говорится в среду в сообщении пресс-службы УМВД России по Архангельской области.

"В настоящее время в полицию поступило четыре заявления от родителей детей 2014-2015 годов рождения, а также от воспитателя. У двух мальчиков повреждена одежда, еще у двух детей и воспитателя зафиксированы укусы, им оказана разовая медицинская помощь фельдшером детского сада", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером 12 октября. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции и Росгвардии на территории детского сада поймали собаку породы белый английский бультерьер. Также установили владелицу животного, которая разыскивала собаку, пояснив, что та выбежала из квартиры. Женщина в объяснении указала, что все необходимые прививки питомцу сделаны, ранее собака не вела себя агрессивно.

Участковыми уполномоченными полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.