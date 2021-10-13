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Следователи возбудили дело после падения нижегородца в яму с кипятком

Пострадавший находится в ожоговом центре Приволжского исследовательского медицинского университета, его состояние оценивается как стабильное

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 октября. /ТАСС/. Нижегородские следователи возбудили дело после падения мужчины в яму с кипятком, сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следователем СО по Автозаводскому району Нижнего Новгорода СУ СК России по Нижегородской области по информации, размещенной в СМИ о получении ожогов мужчиной, который упал в яму с кипятком, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей")", - сказано в сообщении.

По версии следствия, ночью 13 октября мужчина узнал, что во дворе его дома произошла авария трубопровода. Он вышел на улицу, чтобы переставить автомобиль в безопасное место и провалился в яму с горячей водой. Мужчина смог выбраться на поверхность, после чего его доставили в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета. Сейчас медики оценивают его состояние как стабильное.

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