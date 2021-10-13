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Тело студента из Омска нашли на берегу моря под Калининградом

На трупе имеются признаки утопления

КАЛИНИНГРАД, 13 октября. /ТАСС/. Тело 24-летнего студента историка-археолога, пропавшего в Калининградской области 5 октября, нашли на берегу моря в районе поселка Отрадное в Калининградской области. По факту произошедшего начали доследственную проверку, сообщается в среду на официальном сайте регионального следственного управления СК России.

"Личность погибшего установлена. Им оказался 24-летний студент историк-археолог из Омска. По предварительным данным, молодой человек приехал в регион для участия в археологической экспедиции и о его местонахождении не было известно с 5 октября 2021 года", - говорится в сообщении ведомства.

Студента нашли с признаками утопления. Повреждений на теле, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружили. Следователи выясняют обстоятельства гибели студента. Процессуальное решение примут по результатам проверки.

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