Двух криминальных авторитетов арестовали в Брянской области

ТАСС, 13 октября. Сотрудники полиции и регионального управления ФСБ задержали в Брянской области двух подозреваемых в занятии высшего положения в преступной иерархии. Суд по ходатайству следователей заключил мужчин под стражу, сообщила пресс-служба областного управления МВД.

"По фактам занятия высшего положения в преступной иерархии - "положенца" и "смотрящего" - следственными органами региональной полиции возбуждены уголовные дела (ст. 210.1 УК РФ). В настоящее время фигуранты задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

Как установлено, в марте 2020 года уроженец одной из стран ближнего зарубежья принял участие в собрании лиц, имеющих авторитет в преступном мире. Ему был присвоен статус "положенец", которому должны подчиняться всех другие более низкие по статусу члены преступной среды в Брянской области.

"Впоследствии мужчина, используя полученные полномочия, присвоил криминальный статус "смотрящий" ранее судимому жителю Карачевского района, поручив ему заниматься сбором денежных средств, в том числе путем "выбивания" долгов, а также оказанием материальной поддержки лицам, содержащимся в следственных изоляторах и местах лишения свободы", - отметили в пресс-службе.

Подозреваемые были задержаны в ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управлений МВД и ФСБ по Брянской области.