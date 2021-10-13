В Москве задержали инспектора ДПС за попытку хищения 35 млн рублей у предпринимателя

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве сотрудника ДПС, который пытался получить от экс-директора коммерческой организации 35 млн рублей за прекращение уголовного дела. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, установлено, что старший инспектор отдельного батальона ДПС по Юго-Восточному административному округу Москвы получил информацию о возбуждении уголовного дела о незаконной банковской деятельности в отношении экс-директора коммерческой организации. Он убедил предпринимателя в том, что якобы имеет возможность повлиять на прекращение расследования, а свои услуги оценил в 35 млн рублей.

"При получении части этой суммы в размере 15 млн рублей капитан полиции был задержан с поличным в помещении одного из ресторанов на северо-западе столицы", - сказала Волк. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество (ч. 3. ст. 30 УК РФ и ч. 4. ст. 159 УК РФ). Обстоятельства случившегося и возможные соучастники устанавливаются.