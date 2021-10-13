Экс-главе департамента здравоохранения Орловской области предъявили обвинение

ТАСС, 13 октября. Бывшему главе департамента здравоохранения Орловской области Ивану Залогину предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и воспрепятствованию предпринимательской деятельности, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Уголовные дела в отношении Залогина и его подчиненного по подозрению в превышении полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности возбудили 20 апреля 2021 года. Суд поместил Залогина под домашний арест.

"Следственными органами предъявлено обвинение бывшему руководителю департамента здравоохранения Орловской области в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и ч. 1 ст. 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Залогин, используя служебное положение, дал незаконное поручение одному из подчиненных о проверке ООО "Диализный центр Нефрос-Калуга", обратившегося ранее в департамент для переоформления лицензии в связи с открытием отделения диализа в регионе. При этом вне зависимости от результатов проверки предполагалось отказать в переоформлении необходимой лицензии, для чего подчиненный Залогина внес в акт проверки формальные нарушения, которые не могли стать основаниями для отказа в переоформлении лицензии. В ноябре 2020-го Залогин отказал компании в оказании ею услуг гемодиализа населению Орловской области. Свою вину в совершении преступления он не признал.