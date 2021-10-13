Суд Украины заочно арестовал сына Януковича Александра по делу о резиденции "Межигорье"

КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд на Украине избрал меру пресечения сыну экс-президента Украины Виктора Януковича Александру в виде заочного содержания под стражей по делу о резиденции "Межигорье". Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в среду в Facebook.

"13 октября 2021 года по ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро <...> суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сыну президента-беглеца, который совместно с отцом подозревается в незаконном обращению комплекса сооружений государственной резиденции "Межигорье", - говорится в нем.