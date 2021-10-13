Экс-руководителя корпорации развития Тамбовской области осудили на один год условно

ТАМБОВ, 13 октября. /ТАСС/. Бывший первый заместитель гендиректора АО "Корпорация развития Тамбовской области" осужден на один год условно за превышение должностных полномочий. Об этом в среду сообщает СК по региону.

"Бывший первый заместитель генерального директора АО "Корпорация развития Тамбовской области" признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно", - говорится в сообщении СК.

По данным следствия, в декабре 2017 года фигурант, временно исполняя обязанности генерального директора акционерного общества, без одобрения совета директоров подписал заведомо экономически невыгодное соглашение. Согласно ему, акционерное общество после заключения сделок о переходе к нему прав и обязанностей по договору аренды двух земельных участков необоснованно взяло на себя обязательства по оплате почти 8 млн рублей первоначальному арендатору. Это привело к существенным нарушениям интересов корпорации, контрольный пакет акций которой принадлежит администрации Тамбовской области.