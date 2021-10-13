Ураган "Памела" обрушился за западное побережье Мексики

МЕХИКО, 13 октября. /ТАСС/. Ураган первой категории "Памела", сформировавшийся над Тихим океаном, в среду обрушился на штат Синалоа на северо-западе Мексики. Об этом сообщила в Twitter метеорологическая служба республики.

"Ураган <...> вышел на сушу у Сан-Игнасио в штате Синалоа", - говорится в записи. Центр циклона находится в 60 км от города Масатлан, он движется на северо-запад со скоростью 6 м/с. Скорость ветра в его пределах достигает 33,3 м/с с порывами до 42 м/с.

Атмосферное явление принесло в регион сильные дожди, которые могут вызвать наводнения и сход оползней в потенциально уязвимых районах. Сведений о разрушениях или пострадавших среди населения не поступало. Ожидается, что в ближайшие часы "Памела" ослабеет и превратится в тропический шторм.

В ночь на 21 августа ураган третьей категории "Грейс" ударил по штату Веракрус на восточном побережье Мексики. Погибли не менее 11 человек, в том числе шестеро членов одной семьи. Разгул стихии оставил без электроснабжения почти 870 тыс. пользователей в штатах Веракрус, Идальго, Пуэбла, Сан-Луис-Потоси и Тласкала.