Суд в Сыктывкаре приговорил мужчину к 20 годам колонии за торговлю наркотиками

ТАСС, 13 октября. Сыктывкарский городской суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 600 тыс. рублей за сбыт наркотических средств в интернете. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Республики Коми.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 600 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

По данным прокуратуры республики, точки по продаже действовали на территории 42 регионов Российской Федерации. За все время активности магазина ее участниками было реализовано или совершено покушение на сбыт более 100 кг наркотических средств. Общая сумма доходов злоумышленников составила 18,7 млн рублей.

Как установлено судом, обвиняемый в 2012 году вступил в организованную преступную группу, в которой выполнял функции администратора, тем самым обеспечивая сообщников необходимой информацией, координировал перемещения, и обеспечивал подельников специальным программным обеспечением. Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 210 УК РФ ("Руководство преступным сообществом"), п. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети Интернет, организованной группой, в крупном размере"), ч. 3 ст. 30, п. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети Интернет, организованной группой, в крупном размере"), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети Интернет, организованной группой, в особо крупном размере") и ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, с использованием сети Интернет, организованной группой, в особо крупном размере").

В отношении остальных участников преступного сообщества также вынесены обвинительные приговоры. Уголовное дело в отношении еще одного организатора находится в стадии расследования.