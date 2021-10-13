{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Карантин из-за птичьего гриппа ввели на птицефабрике "Боровская" в Тюменской области

Он будет действовать в течение 21 дня

ТАСС, 13 октября. Власти Тюменской области установили с 13 октября карантин по высокопатогенному гриппу птиц на территории птицефабрики "Боровская". Об этом сообщили в среду в оперативном штабе региона.

Согласно постановлению губернатора Тюменской области Александра Моора, с 13 октября 2021 года на территории корпусов №1-10 производственного цеха №3, принадлежащего птицефабрике "Боровская", установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц, а также угрожаемая зона радиусом 6 км от границ эпизоотического очага.

В оперштабе уточнили, что сейчас проводятся мероприятия по ликвидации заболевания. "Особой угрозы для населения нет: цех изолированный, огороженный, с пунктами пропуска. Возможность выноса инфекции минимальная", - привел оперштаб слова заместителя начальника управления ветеринарии Тюменской области Романа Зверева.

Карантин устанавливается до принятия решения о его отмене через 21 календарный день.

Ранее карантин из-за птичьего гриппа был объявлен в некоторых населенных пунктах Тюменского, Исетского и других районов Тюменской области.

Теги
РоссияТюменская областьМоор, Александр Викторович
Ученица московской школы, в которой произошла стрельба, сообщила, что паники не было
Она добавила, что ученики забаррикадировали дверь
Читать полностью