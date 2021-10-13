Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемых в призывах к беспорядкам на выборах

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил в СИЗО двух обвиняемых в призывах к беспорядкам в день голосования. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Апелляционные жалобы Дмитрия Чебанова и Никиты Крещука оставлены без удовлетворения", - сказали в суде. Они останутся под стражей до 14 ноября.

Также Мосгорсуд оставил под домашним арестом Марию Платонову. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 212 УК РФ (склонение и вовлечение в организацию и участие в массовых беспорядках).

Задержание обвиняемых проведено в рамках дела по факту публикаций Telegram-канала "Что делать", которым руководит Дмитрий Чебанов.

Ранее сообщалось, что следствие полагает, что группа лиц в составе не менее 11 участников из семи субъектов России создала сеть Telegram-каналов, в которых размещали публикации и вели агитационную деятельность, направленную на организацию массовых беспорядков на территории РФ в дни единого голосования с 17 по 20 сентября.

Следователи установили в опубликованных видео "наличие побуждений к насильственным действиям, адресованных неопределенному кругу лиц". По данной статье обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.