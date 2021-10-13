В Егорьевске студент получил анонимное сообщение о нападении на колледж

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Анонимное сообщение о якобы готовящемся нападении на колледж поступило через социальные сети студенту Авиационного технического колледжа гражданской авиации в подмосковном Егорьевске. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Студенту Егорьевского авиационного технического колледжа гражданской авиации им. В. П. Чкалова в социальные сети поступило сообщение от неизвестного о готовящемся нападении с применением оружия на территории колледжа", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские, проводится опрос студентов и персонала колледжа.