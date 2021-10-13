Задержанный в Москве подросток стрелял по нежилому зданию

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Подросток, устроивший стрельбу из страйкбольного оружия недалеко от школы на юго-западе Москвы, стрелял по нежилому зданию, это не было нападением. Об этом в среду рассказала ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

"Мы в контакте с правоохранительными органами, с СК, я знаю, что подросток задержан. Инцидент произошел не на территории школы, это не было нападение, несовершеннолетний стрелял по нежилому зданию. Ведется расследование. То, что в ближайшей школе услышали стрельбу, приняли меры, это хорошо - значит есть четкая инструкция, как действовать, и в школе ее соблюдают. Почему пневматическое ружье оказалось у подростка в руках, я думаю, правоохранительные органы разберутся. Я взяла это дело на контроль", - сказала Ярославская.

Днем в среду подросток устроил стрельбу недалеко от школы на Ленинском проспекте. Полицейские задержали его и изъяли страйкбольное оружие, из которого он стрелял. Молодой человек доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка. Пострадавших в результате инцидента нет.