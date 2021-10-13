Ученица московской школы, в которой произошла стрельба, сообщила, что паники не было

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Паники среди учеников после сообщения о стрельбе около школы в Москве не было, но дверь забаррикадировали. Об этом ТАСС сообщила одна из учениц, которая в момент инцидента находилась в учебном заведении.

"Мы в классе сидели, урок шел как раз. Тут кто-то из ребят сказал, что вокруг школы парень с ружьем ходит, сообщение от знакомых пришло. Учительница быстро нас от окна отсадила, мы сразу стулья стали к двери нести, сделали подобие баррикад", - сказала она.

Девочка добавила, что так они сидели около часа. "Паники никакой не было, учительница была в кабинете. Потом к нам в класс постучали и сказали, что все хорошо, можно идти домой", - добавили она.

Днем в среду 15-летний подросток устроил стрельбу недалеко от школы на Ленинском проспекте. Полицейские задержали его и изъяли страйкбольное оружие, из которого он стрелял. Молодой человек доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка. Пострадавших в результате инцидента нет.

Правоохранители проводят обыск в квартире подростка, изъят арсенал оружия для страйкбола.