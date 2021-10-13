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Обвиняемого в поджоге здания правительства Мурманской области заключили под домашний арест

Мера пресечения будет действовать по 30 ноября

МУРМАНСК, 13 октября. /ТАСС/. Обвиняемый в попытке поджога здания правительства Мурманской области, совершенном в ночь на 1 октября, отправлен Октябрьским районным судом Мурманска под домашний арест, сообщили в пресс-службе суда.

"По результатам рассмотрения ходатайства обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по 30 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.

Подозреваемого в поджоге правительства Мурманской области задержали сотрудники УФСБ и УМВД 11 октября, им оказался 18-летний житель региона, который сознался в содеянном.

Следствием установлено, что обвиняемый 1 октября в ночное время у центрального входа в здание правительства Мурманской области бросил две стеклянных емкости с зажигательной смесью, в результате чего нанесен ущерб собственности региона, а охранник здания правительства получил ожоги. Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 ("Попытка умышленного повреждения чужого имущества путем поджога, совершенная из хулиганских побуждений"). Злоумышленнику может грозить до пяти лет лишения свободы.

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