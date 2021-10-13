Второго из трех пациентов, сбежавших из психбольницы Краснодара, задержали

КРАСНОДАР, 13 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали второго из трех пациентов специализированной клинической психиатрической больницы Краснодара, которые в среду совершили побег, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что три человека, в том числе ранее судимый за особо тяжкое преступление, сбежали из психиатрической больницы Краснодара. Первого из сбежавших, ранее судимого за совершение кражи, сотрудники уголовного розыска задержали в Республике Адыгея в поселке Яблоновский по месту жительства. "Второго (пациента психбольницы) задержали в поселке Знаменский в ходе оперативно-разыскных мероприятий", - сказали в ведомстве.

Сообщение об исчезновении пациентов медучреждения в дежурную часть УМВД России по городу Краснодару поступило в среду утром. Установлено, что мужчины сбежали, перепилив оконную решетку.

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева создана комиссия, которая проводит служебную проверку по факту побега. Ситуацию на личном контроле держит министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.