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Дело экс-замглавы Минпросвещения Раковой
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Суд отправил под домашний арест ректора "Шанинки"

Срок ареста - до 7 декабря
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы назначил домашний арест ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергею Зуеву. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Тверской районный суд 13 октября 2021 года отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого Сергея Зуева в виде заключения под стражу. С. Зуеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря 2021 года", - сказали в суде.

Поддержать Зуева пришли порядка 60 преподавателей и студентов "Шанинки", передает корреспондент ТАСС.

Уголовное дело возбуждено по факту хищения путем мошенничества денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". По делу арестованы Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, Артур Стеценко, а также исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Никто из них вину не признает.

Ракова в октябре 2018 года заняла пост заместителя министра просвещения России. В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ об освобождении Раковой с этого поста по ее просьбе. Тогда же глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции сообщил о ее назначении вице-президентом кредитной организации, который курирует работу дивизиона "Цифровые образовательные платформы". С 4 октября она не работает в банке.

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