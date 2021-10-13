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Неизвестный убил нескольких человек в норвежском городе Кунгсберг

Напавшего задержали
© EPA-EFE/Fredrik Hagen, архив

ХЕЛЬСИНКИ, 13 октября. /ТАСС/. Несколько человек погибли в среду в результате нападения неизвестного преступника в норвежском городе Кунгсберг. Об этом сообщило Норвежское телеграфное бюро (НТБ).

"К сожалению, мы можем подтвердить, что есть несколько раненых и убитых после случившегося", - приводит оно слова представителя полиции Эйвинда Оса.

Нападавший задержан. По словам Оса, правоохранительные органы полагают, что преступник действовал в одиночку, активные поиски возможных соучастников в настоящий момент не ведутся.

Как отмечает НТБ, стражи порядка пока не готовы ответить на вопрос, может ли в данном случае идти речь о теракте.

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на полицию проинформировало о том, что нападавший использовал лук и стрелы.

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