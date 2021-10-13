Экс-замминистра Ракова сначала была свидетелем по делу о мошенничестве

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова изначально была допрошена как свидетель по делу об особо крупном мошенничестве, и следователи сами отпустили ее из ГСУ ГУ МВД. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Поздно вечером 28 сентября Ракову доставили в следственное управление и допросили как свидетеля. Вместе ней были доставлены и другие фигуранты дела. В ночь на 29 ее следователи сами отпустили из ГСУ. И только 1 октября ее объявили в розыск", - сказал собеседник агентства.