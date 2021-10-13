{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело экс-замглавы Минпросвещения Раковой
Обновлено 

Экс-замминистра Ракова сначала была свидетелем по делу о мошенничестве

Марина Ракова Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Марина Ракова
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова изначально была допрошена как свидетель по делу об особо крупном мошенничестве, и следователи сами отпустили ее из ГСУ ГУ МВД. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Поздно вечером 28 сентября Ракову доставили в следственное управление и допросили как свидетеля. Вместе ней были доставлены и другие фигуранты дела. В ночь на 29 ее следователи сами отпустили из ГСУ. И только 1 октября ее объявили в розыск", - сказал собеседник агентства.

Теги
РоссияДело экс-замглавы Минпросвещения Раковой
Неизвестный убил нескольких человек в норвежском городе Кунгсберг
Напавшего задержали
Неизвестный убил нескольких человек в норвежском городе Кунгсберг
Читать полностью