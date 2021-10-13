В Кабуле происходят перебои с электричеством из-за аварии на севере Афганистана

КАИР, 13 октября. /ТАСС/. Перебои с подачей электроэнергии происходят в столичной афганской провинции Кабул из-за аварии на севере страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду в Twitter на странице национальной энергетической корпорации "Дэ Афганистан брешна ширкат".

"Из-за обрыва линий электропередачи в районе Данди-Шахабуддин в провинции Баглан была отключена подача снабжения в регионы, получающие электричество из Узбекистана, а также в провинцию Кабул. Специалисты компании работают над скорейшим устранением проблемы", - указано в заявлении.

На прошлой неделе "Дэ Афганистан брешна ширкат" проинформировала о том, что планирует продавать собственность чиновников из свергнутого правительства, чтобы рассчитаться по долгам за электроэнергию с соседними странами-экспортерами. По последним данным, долг Афганистана перед Узбекистаном, Таджикистаном, Туркменией и Ираном за электроэнергию достиг уже порядка 62 млн долларов.

Несмотря на те меры, которые в настоящий момент принимает захватившее власть в стране радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ), экономическая ситуация в Афганистане пока остается крайне сложной. Это происходит во многом из-за того, что радикалы имеют доступ лишь к 0,1% госрезервов (из 9,4 млрд долларов), поскольку их значительная часть заморожена Соединенными Штатами.