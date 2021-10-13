В Астраханской области объявили повышенную готовность из-за гари от пожара в Казахстане

АСТРАХАНЬ, 13 октября. /ТАСС/. Власти Астраханской области из-за запаха гари объявили повышенную готовность к оказанию медпомощи населению сопредельных с Казахстаном территорий, где со 2 октября продолжается природный пожар. Об этом в среду сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ранее сообщалось, что в районе села Курмангазы (Ганюшкино) Атырауской области Республики Казахстан продолжает гореть тростник. Жителей Астрахани, Икрянинского, Володарского, Наримановского, Лиманского, Камызякского и Приволжского районов предупреждали о возможном наличии запаха гари.

"В связи с примесью гари в воздухе Министерством здравоохранения Астраханской области объявлена повышенная готовность Центру медицины катастроф и скорой медицинской помощи, на работу выведены дополнительные бригады скорой помощи. Пристальное внимание диспетчеров обращено на вызовы по поводу обострения хронических бронхолегочных заболеваний", - говорится в сообщении.

Пациентов планируется госпитализировать в ГКБ №3 (отделения пульмонологии, аллергологии), также будет обеспечен амбулаторный прием узкими специалистами Александро-Мариинской областной клинической больницы, уточнили в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области, по состоянию на 20:00 мск среды площадь горения тростника в Казахстане составляет 35 га. Работы по ликвидации природного пожара продолжаются. На месте работает группировка сил ДЧС Атырауской области - 31 сотрудник, пять единиц техники.