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В Черном море терпит бедствие судно ВМС Украины

Как сообщили в ВМС, угрозы для личного состава и вероятности потери судна нет

КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Судно Военно-морских сил Украины терпит бедствие в районе острова Змеиный в акватории Черного моря. Об этом сообщила в среду пресс-служба ВМС.

"В результате резкого ухудшения погодных условий возникла аварийная ситуация, из-за чего получило повреждение судно национального флота в акватории Черного моря. После оценки обстановки было принято решение о постановке судна на якорь с целью обеспечения проведения мероприятий по борьбе за живучесть [судна]", - говорится в сообщении, размещенном на странице ВМС в Facebook.

По информации военных, налажено взаимодействие с предприятием "Морская поисково-спасательная служба" Министерства инфраструктуры Украины, Государственной пограничной службой, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям. К операции привлечены восемь кораблей и катеров, а также четыре воздушных судна.

Отмечается, что ситуацию удалось стабилизировать, угрозы для личного состава и вероятности потери судна нет. "Сейчас идет операция по оказанию помощи аварийному судну и возвращению его в пункт постоянной дислокации", - подчеркнули в ВМС.

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